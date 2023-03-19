Березень, 19 в 17:59

Для президента Китаю Сі Цзіньпіна візит до Росії є важливим для закріплення васальної залежності Москви від Пекіна.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав політолог Олег Саакян. Він зазначив, що Сі Цзіньпін зараз переходить до більш проактивної зовнішньої політики, оскільки прагне повернути Китаю статус лідерства.

– Російська агресію трохи “підмила” цей статус, тому що Путін виглядає більш рішучим. Сі Цзіньпін не може вирішити питання Тайваню, а Путін на цьому тлі активно про себе заявляє. Через це, зокрема, й збили безпілотник над Чорним морем. Путін захотів знову продемонструвати табору недемократичник країн, що він все ще щось може, – сказав Саакян.

За словами політолога, Сі Цзіньн хоче зараз показати Путіну, що “без Китаю Росія нічого не може”.

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– Сі Цзіньпін хоче продемонструвати прив’язку російсько-української війни до Тайваню. Поставити Захід на умовну розтяжку: допомагаєте Тайваню – ми допомагаємо Росії. Відповідно потрібно створити простір можливості допомагати Росії, мінімізувавши для себе ризики, – зазначив Олег Саакян.

Крім цього, Сі Цзіньпіну потрібно домовитися з Путіним про те, що робити з “мирним планом”, який Китай запропонував Україні.

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– Друге – домовитися, де і яким чином Китай допомагатиме РФ обходити санкції. Найімовірніше, вони будуть виходити в певну альтернативну “сіру” економіку недемократичних країн, і в рамках неї допомагати один одному. І третє – там буде обговорюватися питання допомоги Китаю Росії з точки зору зовнішньої арени і інтересів. Китай хоче після цього отримати можливість “торгувати” Росією. Росія – це актив Китаю, – зазначив політолог.

Олег Саакян впевнений, що Китай точно буде прощупувати, на якому моменті РФ готова піти на компромісний сценарій та вивести війська з України.

– Цей візит точно не завершиться якимось проривом. Зброю Китай відкрито не буде давати Росії, приховано – буде вкрай обмежувати ту допомогу, яка є у воєнній сфері, щоб за руку не схопили. Але певні обмежені варіанти допомоги Китай розглядає, тому що Росія дуже хотіла б отримати цю допомогу, – додав політолог.

Нагадаємо, що вже завтра президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію. Його поїздка до країни-аресора запланована на 20-22 березня.

У китайському МЗС заявили, що метою візиту є “заклик до миру” та “сприяння переговорам”. Це буде перша поїздка Сі Цзіньпіна до РФ від початку повномасштабної війни в Україні.