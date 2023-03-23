Чи загрожують Україні снаряди зі збідненим ураном – пояснення ЦПД

Березень, 23 в 0:11

Росія почала погрожувати Україні негайною реакцією після інформації про затвердження британським урядом передавання ЗСУ підкаліберних боєприпасів з осердям зі збідненого урану для бойових танків Challenger 2.

Зокрема, диктатор Володимир Путін стверджує, що “Росія буде змушена реагувати, коли колективний Захід почне застосовувати зброю з начебто ядерним компонентом”. Велика Британія звинуватила владу РФ у спекуляціях на темі ядерної зброї та свідомому спотворенні інформації. Чи загрожують Україні снаряди зі збідненим ураном – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Збіднений уран – це відповідний компонент, який використовується у виробництві бронебійних підкаліберних снарядів. Йдеться про 120-мм боєприпаси типу L26A1 і L27A1, які завдяки високій масовій щільності урану мають рівень бронепробиття до 700 мм.

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Вони здатні вражати всі типи російських танків та броньовані транспортні засоби, незалежно від ступеня захисту. Такі снаряди пробивають навіть композитну броню, розраховану на протидію кумулятивним снарядам.

Підкаліберні снаряди з осердям зі збідненого урану – це не екзотична зброя, а один із найефективніших боєприпасів для боротьби з бронетехнікою, який використовують багато армій світу, зазначають у Центрі протидії дезінформації при Міністерстві оборони України.

Боєприпаси зі збідненим ураном перебувають на озброєнні США, Великої Британії, Німеччини, Ізраїлю, Франції та Росії. У СРСР та РФ такі снаряди застосовували з 1980-х років у гарматах 2А46М-4 танків сімейства Т-80, гарматах 2А46М-5 танків Т-90А і Т-90М.

Останніми роками на озброєнні ЗС РФ перебувають снаряди 3БМ59 Свинець-1 з урановим сердечником і танкові боєприпаси із застосуванням збідненого урану 3БМ32 і 3БМ33 Вант.

За своєю бронепробивною здатністю західні снаряди набагато кращі за російські, тобто ЗСУ отримає ефективний інструмент проти бронетанкової техніки військ РФ. Поки що немає підтверджених даних про те, що РФ використовує в Україні боєприпаси зі збідненим ураном, проте певні дані свідчать про захоплення ЗСУ таких снарядів як трофеїв.

Варто зазначити, що збіднений уран перебуває лише в осерді снаряда і радіоактивність такого матеріалу надзвичайно мала. У жодних конвенціях ООН немає заборони його застосування під час збройних зіткнень, оскільки він не може бути використаний як ядерне паливо або перетворений на ядерну зброю.

Тому боєприпаси зі збідненим ураном не мають жодного відношення до “брудної” бомби або зброї з ядерним компонентом, пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Використання снарядів зі збідненим ураном є безпечним для навколишнього середовища, цивільного населення та екіпажів танків, які їх використовують.

У ЦПД вважають, що дезінформаційна кампанія Кремля базується на маніпулюванні ядерною термінологію та тематикою, що провокує у людей, особливо українців, які пройшли Чорнобильську катастрофу, страх застосування ядерної зброї та радіаційного забруднення.

У нинішніх умовах, коли бойові дії в Україні підходять до своєї кульмінації, збільшення пробивної здатності снарядів для знищення російської бронетехніки може стати вирішальним фактором для повноцінної перемоги.