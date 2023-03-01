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Факти / Україна / Політика

МЗС України: Радіологічні матеріали на Одещині – чергова “брудна бомба” роспропаганди

Валентина Летяк, редакторка стрічки
МЗС України

МЗС РФ поширило фейкову інформацію про те, що Україна нібито отримала радіологічні матеріали для здійснення провокацій, як завжди, не надавши жодних доказів.

Про це написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на чергову маячню російської пропаганди.

– Заява Росії про те, що Україна отримала радіологічні матеріали для здійснення “провокації”, є фейковою новиною. Україна суворо дотримується зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Нехай вас не вводить в оману підручник російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, – нагадав дипломат.

Сьогодні представниця російського МЗС Марія Захарова заявила про нібито прибуття в порт Чорноморська “контейнера із радіоактивними речовинами та англомовним маркуванням”. Джерелом цієї “достовірної інформації” вона називає соцмережі та “ряд українських ЗМІ”.

У жовтні 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні розмови зі своїми колегами зі США, Франції, Британії та Туреччини, яким розповів, що Україна нібито готує “провокації” з використанням “брудної бомби”.

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