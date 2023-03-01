МЗС України: Радіологічні матеріали на Одещині – чергова “брудна бомба” роспропаганди

Березень, 01 в 15:12

МЗС РФ поширило фейкову інформацію про те, що Україна нібито отримала радіологічні матеріали для здійснення провокацій, як завжди, не надавши жодних доказів.

Про це написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на чергову маячню російської пропаганди.

– Заява Росії про те, що Україна отримала радіологічні матеріали для здійснення “провокації”, є фейковою новиною. Україна суворо дотримується зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Нехай вас не вводить в оману підручник російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, – нагадав дипломат.

Russia’s claim that Ukraine has received radiological material to stage a ‘provocation’ is fake news. Ukraine is strictly committed to non-proliferation of nuclear weapons. Don’t be misled by Russian propaganda textbook. Russians often accuse others of what they plan themselves. Зараз дивляться — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 1, 2023

Сьогодні представниця російського МЗС Марія Захарова заявила про нібито прибуття в порт Чорноморська “контейнера із радіоактивними речовинами та англомовним маркуванням”. Джерелом цієї “достовірної інформації” вона називає соцмережі та “ряд українських ЗМІ”.

У жовтні 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні розмови зі своїми колегами зі США, Франції, Британії та Туреччини, яким розповів, що Україна нібито готує “провокації” з використанням “брудної бомби”.