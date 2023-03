МЗС України: Радіологічні матеріали на Одещині – чергова “брудна бомба” роспропаганди

МЗС РФ поширило фейкову інформацію про те, що Україна нібито отримала радіологічні матеріали для здійснення провокацій, як завжди, не надавши жодних доказів.

Про це написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на чергову маячню російської пропаганди.

Russia’s claim that Ukraine has received radiological material to stage a ‘provocation’ is fake news. Ukraine is strictly committed to non-proliferation of nuclear weapons. Don’t be misled by Russian propaganda textbook. Russians often accuse others of what they plan themselves.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 1, 2023