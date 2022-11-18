В Україні немає слідів створення “брудної бомби” – резолюція МАГАТЕ

Листопад, 18 в 11:20

На території України експерти Міжнародної агенції з атомної енергії не знайшли слідів “брудної бомби”. Про це йдеться у резолюції ради керуючих МАГАТЕ від 17 листопада.

– Рада керуючих вітає оцінку генерального директора стосовно того, що МАГАТЕ не виявило ознак незадекларованої ядерної діяльності чи матеріалів, пов’язаних із розробкою пристроїв для розсіювання радіації, у трьох місцях в Україні, – йдеться у документі.

У цій же резолюції Агентство вкотре закликало Росію негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС.

Інспектори МАГАТЕ на запит Києва ще 3 листопада завершили перевірку на трьох об’єктах в Україні і не виявили жодних ознак ядерної діяльності чи матеріалів для створення так званої брудної бомби, про яку заявляла Росія.

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Джерело: IAEA