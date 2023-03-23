Березень, 23 в 13:48

Україна надіслала Фінляндії офіційний запит щодо винищувачів F/A-18 Hornet. Київ хоче обговорити можливість постачання цих бойових літаків.

Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat із посиланням на поінформовані джерела.

За даними журналістів, Київ спрямував запит на тристоронні переговори щодо винищувачів Hornet між Фінляндією, Україною та США. Сполучені Штати мають бути залучені як країна-виробник цих літаків (для їх гіпотетичного постачання потрібна буде згода Вашингтона).

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Запит надійшов до Міністерства оборони Фінляндії. Прохання про обговорення поставки літаків стало реакцією на заяву прем’єрки Фінляндії Санни Марін, яка допустила таку можливість.

– Запит надійшов невдовзі після того, як прем’єр-міністр Санна Марін обговорила з президентом України Володимиром Зеленським можливість передання країні винищувачів Hornet, – пише видання.

Під час візиту до Києва на початку березня Марін заявила, що Фінляндія могла б розглянути надання Україні винищувачів F/A-18 Hornet. Йдеться про літаки, які країна планує вивести з експлуатації протягом найближчих кількох років та замінити їх новими американськими винищувачами F-35.

Перша партія Hornet буде виведена з експлуатації у Фінляндії не раніше ніж через два-три роки.

Після заяви прем’єрки президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив, що передання винищувачів Hornet для України поки що не обговорювалося. А міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен зазначив, що здивований заявою Марін.

Згодом прем’єрка пояснила, що мала на увазі можливість обговорення надання літаків, а не саму поставку як доконаний факт.

– Я сказала президенту Зеленському, що ми можемо обговорити це питання, але жодних обіцянок не було. Я також повідомила, що Фінляндія ухвалила рішення про придбання нових винищувачів, і ми можемо разом із керівництвом держави обговорити використання списаної техніки, враховуючи наше геополітичне розташування, – зазначається в коментарі Санни Марін, який отримала газета Helsingin Sanomat.

Наразі Фінляндія має на озброєнні 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Літаки почнуть виводити з експлуатації з 2025 року.

F/A-18 Hornet – це американський палубний винищувач-бомбардувальник, створений у 1970-х роках. Він є бойовим літаком ВМС США, а також перебуває на озброєнні низки держав Європи та Азії.

Винищувач розвиває швидкість до майже 2 тис. км/год, має на озброєнні гармату, здатен запускати бомби та крилаті ракети.

Джерело: Helsingin Sanomat