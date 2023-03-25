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Австрія заарештує Путіна, якщо він приїде до країни – Мін’юст

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Австрія заарештує Путіна, якщо він приїде до країни – Мін’юст

Австрія зобов’язана виконувати ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду в Гаазі, як учасниця Римського статуту. Імунітет перед МКС не мають навіть лідери країн.

Про це повідомили у Федеральному Міністерстві юстиції Австрії у відповідь на запит про виконання ордера МКС на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

– Австрія – це учасниця Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов’язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт повинні виконуватися, а особи, які розшукуються судом, повинні бути заарештовані, – йдеться у повідомленні у коментарі на запитання, чи має намір влада країни арештувати Путіна у разі його прибуття на територію Австрії.

У Міністерстві юстиції Австрії вказали на те, що у 2019 році у справі проти президента Судану Омара аль-Башира МКС вже встановив, що імунітету перед судом не мають навіть очільники держав.

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– Ніхто не стоїть над законом. Кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути, – зазначили в австралійському Мін’юсті.

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Джерело: Укрінформ
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