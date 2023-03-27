Президент Туреччини показав новий Bayraktar Kızılelma з українським двигуном

Березень, 27 в 9:32

Такий вигляд має новий турецький безпілотник-винищувач Bayraktar Kızılelma (MIUS), оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ від української компанії Мотор Січ.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зробив фото в Національному технологічному центрі Оздеміра Байрактара і виклав у соцмережах.

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Sayın Cumhurbaşkanımız, depremzede kardeşlerimizle yapacağı iftar öncesi Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde #KIZILELMA mesaimize teşrif ettiler. ???????? pic.twitter.com/w4lZ11eODP — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 26, 2023

Початкові випробування першого турецького безпілотного літака відбулися ще в грудні 2022 року.

Bayraktar Kızılelma (MIUS) здатний летіти на швидкості близько 630 км/год на висоті до 1 км, а тривалість польоту безпілотного апарата становить майже п’ять годин.

У листопаді 2021 року Україна уклала дві угоди про постачання двигунів для виробництва турецького безпілотного винищувача MIUS і важкого ударного безпілотника Akinci.

Турецька компанія Baykar також планує побудувати в Україні завод із виробництва не тільки ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й нових Bayraktar Kizilelma.

Фото: Recep Tayyip Erdoğan