Уже є перші жертви: у Батумі вирує потужний ураган

Березень, 29 в 7:50

У грузинському Батумі вирує потужний ураган – сильний вітер викорчовує дерева, зриває дахи з будинків, пошкоджує електроопори та автобусні зупинки.

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На проспекті Фрідона Халваші повалено багаторічні евкаліпти.

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Уже відомо про перших жертв в Аджарії – на вулиці Агмашенебелі в Кобулеті дерево впало на автомобіль, вбивши людину, яка перебувала в салоні.

Після пошкодження ліній електропередачі частину міста було знеструмлено.

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У порту Батумі вітер перевернув порожні контейнери.

У службі зв’язків із громадськістю мерії Батумі заявляють, що для ліквідації наслідків негоди залучено всі екстрені служби.

Джерело: Batumelebi