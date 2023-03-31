Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти РФ на майданчику ООН – Зеленський

Березень, 31 в 20:09

Україна працює над текстом резолюції щодо Спецтрибуналу над Російською Федерацією на майданчику Організації Об’єднаних Націй.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після Бучанського саміту, де взяли участь глави держав і урядів Молдови, Словаччини, Словенії та Хорватії, а віддалено – представники 47 країн і міжнародних організацій.

– Ми працюємо над тим, щоб був трибунал. Я впевнений, що він буде після закінчення війни, – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна працює над текстом відповідної резолюції на майданчику ООН, де різні країни шукають різні компроміси.

Зараз дивляться

– Гібридний варіант теж є серед наших партнерів. Але ми поки що бачимо наш варіант і над ним працюємо. Для нас головне, щоб велика кількість держав була об’єднана та підтримувала той чи інший формат резолюції, – сказав він.

За словами Зеленського, Україна працює також разом із Міжнародним кримінальним судом.