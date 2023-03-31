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Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти РФ на майданчику ООН – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна працює над текстом резолюції щодо Спецтрибуналу над Російською Федерацією на майданчику Організації Об’єднаних Націй.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після Бучанського саміту, де взяли участь глави держав і урядів Молдови, Словаччини, Словенії та Хорватії, а віддалено – представники 47 країн і міжнародних організацій.

– Ми працюємо над тим, щоб був трибунал. Я впевнений, що він буде після закінчення війни, – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна працює над текстом відповідної резолюції на майданчику ООН, де різні країни шукають різні компроміси.

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– Гібридний варіант теж є серед наших партнерів. Але ми поки що бачимо наш варіант і над ним працюємо. Для нас головне, щоб велика кількість держав була об’єднана та підтримувала той чи інший формат резолюції, – сказав він.

За словами Зеленського, Україна працює також разом із Міжнародним кримінальним судом.

– Рішення МКС (про ордер на арешт Путіна. – Ред.) – це дуже потужний сигнал, зокрема, і практичний, і політичний. Усі боялися питання трибуналу, але наші докази про депортацію наших дітей були серйозним фактором, – сказав він.

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