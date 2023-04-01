Квітень, 01 в 13:22

Зранку в суботу, 1 квітня, Папу Римського Франциска виписали з лікарні, де протягом останніх кількох днів він лікувався від респіраторної інфекції.

За інформацією пресслужби Святого Престолу, понтифіка виписали із університетської клініки Агостіно Джемеллі в Римі.

Таке рішення медики ухвалили, вивчивши аналізи в п’ятницю. Папу Франциска госпіталізували 29 березня з діагнозом бронхіт інфекційного походження. У медзакладі він перебував три дні.

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Перш ніж залишити лікарню, 86-річний понтифік подякував медперсоналові, який займався його лікуванням, а також поспілкувався з представниками ЗМІ та людьми біля медзакладу.

Як повідомляє агентство BBC, Папа Римський навіть пожартував, заявивши: Я все ще живий.

Крім того, біля лікарні він прочитав молитву разом із парою, яка втратила доньку.

З лікарні Папа Римський поїхав до базиліки Santa Maria Maggiore, де помолився за всіх хворих та тих, хто страждає через втрату близьких.

У Ватикані вже підтвердили, що понтифік очолить месу на Вербну неділю, 2 квітня, на площі Святого Петра.

Ще в молодості Папа Франциск захворів на важку пневмонію, і йому видалили частину легені.

Протягом останніх місяців його часто бачили з паличкою, а іноді в інвалідному візку через біль у правому коліні.

29 березня з’явилася інформація, що в Папи Римського виникли проблеми з диханням. Згодом у нього діагностували бронхіт інфекційного походження.

Вже 30 березня в пресслужбі Ватикану повідомили, що понтифік почувається краще та продовжує працювати з лікарні.

Джерело: Vatican News