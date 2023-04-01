Після трьох днів госпіталізації: Папу Римського виписали з лікарні
Зранку в суботу, 1 квітня, Папу Римського Франциска виписали з лікарні, де протягом останніх кількох днів він лікувався від респіраторної інфекції.
За інформацією пресслужби Святого Престолу, понтифіка виписали із університетської клініки Агостіно Джемеллі в Римі.
Таке рішення медики ухвалили, вивчивши аналізи в п’ятницю. Папу Франциска госпіталізували 29 березня з діагнозом бронхіт інфекційного походження. У медзакладі він перебував три дні.
Перш ніж залишити лікарню, 86-річний понтифік подякував медперсоналові, який займався його лікуванням, а також поспілкувався з представниками ЗМІ та людьми біля медзакладу.
Як повідомляє агентство BBC, Папа Римський навіть пожартував, заявивши: Я все ще живий.
Крім того, біля лікарні він прочитав молитву разом із парою, яка втратила доньку.
З лікарні Папа Римський поїхав до базиліки Santa Maria Maggiore, де помолився за всіх хворих та тих, хто страждає через втрату близьких.
У Ватикані вже підтвердили, що понтифік очолить месу на Вербну неділю, 2 квітня, на площі Святого Петра.
Ще в молодості Папа Франциск захворів на важку пневмонію, і йому видалили частину легені.
Протягом останніх місяців його часто бачили з паличкою, а іноді в інвалідному візку через біль у правому коліні.
29 березня з’явилася інформація, що в Папи Римського виникли проблеми з диханням. Згодом у нього діагностували бронхіт інфекційного походження.
Вже 30 березня в пресслужбі Ватикану повідомили, що понтифік почувається краще та продовжує працювати з лікарні.
Джерело: Vatican News