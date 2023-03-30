Госпіталізований Папа Франциск почувається краще, працює з лікарні – Ватикан

Березень, 30 в 15:36

Госпіталізований Папа Римський Франциск почувається краще, продовжує працювати з лікарні.

Про це сьогодні, 30 березня, повідомив речник Ватикану Маттео Бруні.

– Його Святість Папа Франциск добре відпочив за ніч. Клінічна картина поступово поліпшується, планове лікування триває. Після сніданку він почитав газети і повернувся до роботи, – наводить Католицьке інформаційне агентство витяги із заяви Бруні.

За даними речника, перед обідом 86-річний понтифік сходив до каплиці, де помолився і звершив Євхаристію.

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Зазначимо, що вчора Папу Франциска госпіталізували для лікування респіраторної інфекції. Очікується, що кілька днів він пробуде в римській клініці Джемеллі.

Понтифік уже скасував усі публічні заходи, раніше заплановані на четвер і п’ятницю.