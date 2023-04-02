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Час заборонити вільний продаж штурмової зброї: Байден анонсував зміни у США

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що адміністрація Білого дому має намір заборонити продаж американським громадянам штурмової зброї.

За словами Байдена, він планує вивести тіньовий обіг зброї та притягнути до відповідальності тих, хто нелегально її продає.

– Я вжив заходів, щоб приборкати нелегальний обіг зброї та притягнути до відповідальності тих, хто ним торгує. Я підписав перший великий закон про безпеку зброї за три десятиліття, який завадить зброї потрапити до небезпечних рук, – зазначив президент США.

Джо Байден переконаний, що настав час продовжити цей прогрес та заборонити штурмову зброю на території Сполучених Штатів Америки.

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