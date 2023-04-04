Литва виступила з пропозицією санкцій проти Росатому з винятком для Угорщини – ЗМІ

Квітень, 04 в 16:12

Литва виступила з новою пропозицією, спрямованою на те, щоб підштовхнути Євросоюз до запровадження санкцій проти російської ядерної енергетики.

Як передає The Guardian, ця пропозиція включає запропоновані винятки для Угорщини і дворічний період для поетапного припинення наявних контрактів.

Зазначається, що на відміну від подібних пропозицій, які лунали раніше, останній план з Вільнюса включає нюансований підхід, що є очевидною спробою переконати скептиків у Будапешті та інших містах.

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— Пропонується запровадити індивідуальні обмежувальні заходи для Росатома, – йдеться в політичній пропозиції від 17 березня, яка не була оприлюднена.

Крім того, пропонується запровадити виняток, на підставі якого операції, контракти або інші угоди, укладені з Росатомом, можуть продовжувати виконуватися протягом фіксованого періоду часу, що дозволить державам-членам ЄС завершити виконання цих контрактів або інших угод.

У документі пропонується встановити цей термін на два роки.

ЄС запровадив десять раундів санкцій проти Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але торгівля з російською атомною енергетикою на сотні мільйонів євро залишилася недоторканою.

Литовська пропозиція містить Будапешту конкретні винятки для угорської АЕС Пакш терміном до дев’яти років.

Пропозиція Литви містить заборону на нові інвестиції в російський сектор цивільної ядерної енергетики, не дозволяє укладати нові угоди про співпрацю з Росатомом і припиняє імпорт збагаченого урану з Росії, з виключеннями для Франції та інших країн, які мають чинні контракти з РФ.

На початку березня повідомлялося, що Франція, Угорщина та Болгарія блокують санкції щодо російської атомної енергетики, які включають компанію Росатом. Річ у тім, що для ухвалення санкцій проти Росатому потрібна одностайна згода усіх 27 держав-членів ЄС.