Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

ЗМІ назвали країни, які блокують санкції проти російської атомної енергетики

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
Росатом
Фото: Depositphotos

Франція, Угорщина та Болгарія блокують санкції щодо російської атомної енергетики, які включають компанію Росатом.

Про це повідомляє польське видання PAP з посиланням на власні джерела.

Для ухвалення санкцій проти Росатому потрібна одностайна згода усіх 27 держав-членів Європейського Союзу.

Зараз дивляться

— Найбільшим прихильником співпраці з Росатомом в атомній енергетиці є Франція. Найгучніші – угорці, які, коли йдеться про санкції щодо Росатому, посилаються на національну безпеку. Болгарія також каже про занепокоєння щодо безпеки постачання (ядерного палива, – Ред.), – цитує польське агентство джерело у ЄС.

Співрозмовник видання зазначає, що санкції проти російської атомної енергетики – основна вимога України.

Зазначається, що до ЄС доходить інформація про те, що Росатом через те, що на нього не поширюється жоден з десяти пакетів санкцій ЄС, відчув себе “захищеним” і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.

Читайте
Росатом допомагає постачати сировину та електроніку російському ВПК та армії – WP

Джерело: PAP

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка