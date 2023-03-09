ЗМІ назвали країни, які блокують санкції проти російської атомної енергетики
Франція, Угорщина та Болгарія блокують санкції щодо російської атомної енергетики, які включають компанію Росатом.
Про це повідомляє польське видання PAP з посиланням на власні джерела.
Для ухвалення санкцій проти Росатому потрібна одностайна згода усіх 27 держав-членів Європейського Союзу.
— Найбільшим прихильником співпраці з Росатомом в атомній енергетиці є Франція. Найгучніші – угорці, які, коли йдеться про санкції щодо Росатому, посилаються на національну безпеку. Болгарія також каже про занепокоєння щодо безпеки постачання (ядерного палива, – Ред.), – цитує польське агентство джерело у ЄС.
Співрозмовник видання зазначає, що санкції проти російської атомної енергетики – основна вимога України.
Зазначається, що до ЄС доходить інформація про те, що Росатом через те, що на нього не поширюється жоден з десяти пакетів санкцій ЄС, відчув себе “захищеним” і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.
Джерело: PAP