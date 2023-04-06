Квітень, 06 в 14:13

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зробив перші заяви після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зокрема, він закликав якнайшвидше відновити мирні переговори щодо України.

Від імені Китаю та Франції Сі Цзіньпін звернувся до міжнародного співтовариства із закликом уникати ескалації війни в Україні.

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Також Сі заявив, що готовий разом із Парижем схиляти світову спільноту до “раціональності та стриманості” в українському питанні.

Нагадаємо, що сьогодні глава КНР Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон зустрілись у Пекіні.

Перед переговорами французький лідер написав у Twitter, що “Китай має відіграти важливу роль у розбудові миру”.