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Макрон закликав Сі Цзіньпіна “повернути Росію до розуму” і посадити за стіл переговорів

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франції Еммануель Макрон закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив для відновлення миру в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

– Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до розуму і посадите всіх за стіл переговорів, – сказав Макрон Сі Цзіньпіну під час зустрічі.

Сьогодні, 6 квітня, глава Китаю Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні президента Франції Еммануеля Макрона. Перед зустріччю французький лідер написав у Twitter, що “Китай має відіграти важливу роль у розбудові миру”.

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Джерело: Bloomberg
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