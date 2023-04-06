Макрон закликав Сі Цзіньпіна “повернути Росію до розуму” і посадити за стіл переговорів
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Президент Франції Еммануель Макрон закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив для відновлення миру в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
– Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до розуму і посадите всіх за стіл переговорів, – сказав Макрон Сі Цзіньпіну під час зустрічі.
Сьогодні, 6 квітня, глава Китаю Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні президента Франції Еммануеля Макрона. Перед зустріччю французький лідер написав у Twitter, що “Китай має відіграти важливу роль у розбудові миру”.
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