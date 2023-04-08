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Безальтернативно не лише для України, а й для світу: Зеленський про деокупацію Криму

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Повне звільнення українського Криму від російських військ є безальтернативною умовою для всього світу. Росія намагається поставити в рабство Україну та інші народи цивілізованої Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час першого проведення на офіційному рівні Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу.

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– На землях Криму зараз під російським триколором зараз панують зло, приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, на нас чекає перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світу. І я впевнений у цьому, – наголосив глава держави.

Він нагадав, що саме з репресій у Криму проти української та кримськотатарської свободи почалася спроба Росії поставити на коліна народи цивілізованого світу.

Глава держави наголошує, що звільнення Кримського півострова потрібне для порядку у світі, який заснований на конвенціях і статуті ООН, а не на кримінальних звичках вбивць, ґвалтівників, грабіжників, які РФ намагається поширити.

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