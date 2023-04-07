Звільнення Криму змінить все: Бен Годжес про майбутній контрнаступ ЗСУ

Квітень, 07 в 13:26

На думку колишнього командувача військ США у Європі Бена Годжеса, головною метою українського контрнаступу стане розрив коридору між Росією та окупованим нею Кримом.

Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

На його думку, майбутній контрнаступ України буде на дуже вузькій ділянці фронту, аби мати вирішальний ефект, пробити сухопутний коридор між Кримом та Росією.

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— Крим – вирішальна територія. Можна вбити кожного російського солдата в радіусі 200 км навколо Бахмута, але це не змінить стратегічну ситуацію. Але якщо звільнити Крим, це змінить все. Тож контрнаступ буде націлений на звільнення Криму. А решта Донбасу, я думаю, буде пізніше, – припустив Годжес.

Він зазначив, що бої навколо Бахмута мали дуже високу ціну, але це було й необхідно.

За словами Годжеса, Генштаб побачив, що може зупинити російські війська в Бахмуті та виснажити їх, змусити їх використати багато ресурсів без того, аби Україна мусила стягувати до Бахмута свої бронетанкові війська.

Коментуючи контрнаступ, він додав, що не вважає росіян “дурними”, але підкреслив, що вони намагатимуться діяти на випередження.

— Але я думаю, що українці оберуть правильні момент та місце, коли погода, стан доріг – усі умови будуть сприятливими для того, аби можна було залучити більше зброї великої дальності ураження. А це дасть їм змогу зробити Крим вразливим. Робити приціл на командні пункти, склади боєприпасів – вразити велику кількість військ можна за допомогою прицільних ударів по таких окремо взятих цілях, – пояснив ситуацію він.

Годжес зазначив, що західні партнери України, зокрема США, Німеччина, Велика Британія та Франція усвідомлюють, наскільки важливий цей контрнаступ, і хочуть, щоб Україна перемогла.