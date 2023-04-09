Китай імітував удари по “ключових цілях” Тайваню — ЗМІ

Квітень, 09 в 16:21

Збройні сили Китаю, на другий день військових навчань, змоделювали точні удари по “ключових цілях” Тайваню.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Видання зазначає, що китайське державне телебачення повідомило, що тривають патрулювання та навчання бойової готовності навколо Тайваню.

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– Під об’єднаним командуванням командного центру об’єднаних дій кілька підрозділів здійснили імітаційні спільні високоточні удари по ключових цілях на острові Тайвань і навколишніх морських акваторіях і продовжують підтримувати наступальну позицію навколо острова, — йдеться в повідомленні.

Посилаючись на власні джерела, журналісти пишуть, що Китай проводив симуляцію повітряних і морських атак на “іноземні військові цілі” у водах біля південно-західного узбережжя Тайваню.

– Тайвань — не єдина їх ціль. Це дуже провокаційно, — заявило джерело видання.

У Міністерстві оборони Тайваню заявили, що станом на полудень неділі, 9 квітня, вони помітили 58 китайських літаків, зокрема винищувачі Су-30 і бомбардувальники H6, а також дев’ять кораблів навколо Тайваню.

Нагадаємо, Китай, який вважає Тайвань своєю територією, розпочав триденні військові навчання навколо острова в суботу, 8 квітня, наступного дня після того, як президент Тайваню Цай Ін Вень повернулася з короткого візиту до США.