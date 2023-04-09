Злиті секретині документи Пентагону свідчать про те, що ПВК Вагнера намагалися купити зброю у Туреччини – ЗМІ

Квітень, 09 в 11:49

У мережу потрапили секретні документи Пентагону, свідчать про те що бойовики російського незаконного формування ПВК Вагнера намагалися купити зброю у Туреччині.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

– Офіційні особи кількох країн заявили, що вони намагаються оцінити шкоду від розкриття інформації, і багато хто здивований, як вони так довго залишалися непоміченими. Фотографії щонайменше кількох десятків сторінок секретних документів, які виглядали надрукованими, а потім складеними в пакет, були оприлюднені 28 лютого та 2 березня на платформі чату Discord, популярній серед геймерів. Документи були надіслані користувачем на сервер під назвою Wow Mao, – йдеться в повідомленні.

Як пише видання, злитті розвіддані свідчать про те, що на початку лютого вагнерівці зустрічалися з представниками Туреччини для переговорів про купівлю зброї, яку мали намір відправити її в Малі та Україну.

Зараз дивляться

В документах не зазначається, чи знала влада Туреччини про домовленості та чи були перемовини успішними. Проте WP називає цю інформацію вибухонебезпечною, адже може виявитися, що союзник по НАТО, ймовірно, допомагав Росії у війні проти України.

Також у розсекречених паперах йдеться про те, що російська армія стала залежною від ПВК Вагнер.

– Документи також демонструють те, що давно було зрозуміло, але ніколи публічно це не було сказано вголос: розвідувальне співтовариство США проникло в російську армію та її командування настільки глибоко, що може заздалегідь попередити Україну про напади та надійно оцінити сильні та слабкі сторони російських військ, – зазначає видання.

Тим часом у Пентагоні обмежили доступ до секретної інформації. Міністерство юстиції почало розслідування витоку.