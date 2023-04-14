Україна не ділилася з США планами контрнаступу – в AP розповіли причину
Україна не ділилася з США планами майбутнього контрнаступу ЗСУ на різних напрямках через сумніви у здатності Вашингтона зберігати таємниці. Так званий витік секретних документів Пентагону навряд чи може зашкодити українським військовим під час ведення бойових дій.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на анонімних українських чиновників. Так, українські та американські офіційні особи заявили, що лише Київ знає деякі бойові плани ЗСУ та іншу оперативну інформацію.
– Якщо військові дії плануються, то про це знає дуже вузьке коло людей, – зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
У виданні зазначають, що “секретні документи” продовжують з’являтися в мережі – це може більше нашкодити Україні, ніж вже оприлюднені файли.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам, що секретність у планах України про майбутні дії для відсічі російським військам залишається непорушною.
– У них є чудовий план. Але тільки президент Зеленський і його керівництво справді знають усі деталі цього плану, – сказав він.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко