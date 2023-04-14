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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Україна не ділилася з США планами контрнаступу – в AP розповіли причину

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна не ділилася з США планами майбутнього контрнаступу ЗСУ на різних напрямках через сумніви у здатності Вашингтона зберігати таємниці. Так званий витік секретних документів Пентагону навряд чи може зашкодити українським військовим під час ведення бойових дій.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на анонімних українських чиновників. Так, українські та американські офіційні особи заявили, що лише Київ знає деякі бойові плани ЗСУ та іншу оперативну інформацію.

– Якщо військові дії плануються, то про це знає дуже вузьке коло людей, – зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

У виданні зазначають, що “секретні документи” продовжують з’являтися в мережі – це може більше нашкодити Україні, ніж вже оприлюднені файли.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам, що секретність у планах України про майбутні дії для відсічі російським військам залишається непорушною.

– У них є чудовий план. Але тільки президент Зеленський і його керівництво справді знають усі деталі цього плану, – сказав він.

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Джерело: AP News
Війна в Україні, Ганна Маляр, Документи, ЗСУ, Пентагон, Україна-Росія
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