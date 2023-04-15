Витік секретних документів не вплинув на співпрацю США з союзниками – Блінкен
Витік так званих секретних документів Пентагону, автентичність яких досі офіційно не доведено, ніяк не позначився на співпраці Сполучених Штатів Америки з країнами-союзниками.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до В’єтнаму в коментарі іноземним журналістам.
За його словами, після публікації зазначених документів союзники висловили розуміння та вдячність за зроблені кроки, щоб врегулювати інцидент та суспільний ажіотаж.
– Наша співпраця не порушена. Розслідування триває, підозрюваного затримано, – сказав він.
Водночас Ентоні Блінкен зазначив, що Сполучені Штати Америки вжили заходів для подальшого захисту секретних відомостей.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко