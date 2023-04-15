Витік секретних документів не вплинув на співпрацю США з союзниками – Блінкен

Витік так званих секретних документів Пентагону, автентичність яких досі офіційно не доведено, ніяк не позначився на співпраці Сполучених Штатів Америки з країнами-союзниками.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до В’єтнаму в коментарі іноземним журналістам.

За його словами, після публікації зазначених документів союзники висловили розуміння та вдячність за зроблені кроки, щоб врегулювати інцидент та суспільний ажіотаж.

– Наша співпраця не порушена. Розслідування триває, підозрюваного затримано, – сказав він.

Водночас Ентоні Блінкен зазначив, що Сполучені Штати Америки вжили заходів для подальшого захисту секретних відомостей.

Джерело : The Guardian

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