В Ірані засудили до тюремного ув’язнення 10 військовослужбовців за участь у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана 2020 року.

Про це повідомляє офіційний портал новин судової системи Ірану Mizan Online.

Військовослужбовці проведуть за ґратами від одного до 13 років.

Вироки було винесено після 20 судових слухань і “детального розслідування” протягом трьох років.

Головний фігурант справи, названий “командиром системи оборони Тор М-1”, був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення за ненавмисне вбивство 176 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту рейсу PS752 літака МАУ.

Йому дали ще 10 років за ігнорування протоколу та “масштаб наслідків своїх дій”.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана.

Літак уразили двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України.

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