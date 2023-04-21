Чехія повністю позбулася залежності від російського газу

У першому кварталі 2023 року Чехія змогла позбутися залежності від імпорту газу з Росії.

Зокрема, як повідомляє Міністерство промисловості та торгівлі Чехії, із загального обсягу 1,71 млрд кубометрів імпортованого газу 100% пройшло через Німеччину – це скраплений газ із Бельгії, Нідерландів та Норвегії.

Тобто з початку року російський газ не надходив трубопроводами через територію Словаччини.

– Вперше в сучасній історії Чехії ми повністю обійшлися без поставок газу з Росії протягом першого кварталу року. Це великий успіх… Однак це не означає, що ми виграли. Перед наступною зимою Європа матиме менше газу без російських поставок, ніж раніше, тому й надалі потрібно буде відповідально підходити до споживання газу, – вважає чеський міністр промисловості й торгівлі Юзеф Сікела.

За підрахунками Міністерства промисловості та торгівлі, споживання газу в період з 1 січня до 16 квітня сягнуло 2,895 млрд кубометрів, що на 13,6% менше у порівнянні з минулим роком і на 19,7% – порівняно з середнім споживанням за останні три роки.

Джерело: Міністерство промисловості та торгівлі Чехії

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