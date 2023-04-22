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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ воїнів Збройних сил України може розпочатися вже 9 травня, якщо дозволятиме ситуація на фронті та погодні умови. Про це заявив очільник розвідувального центру Міноборони Естонії полковник Марго Гросберг у коментарі іноземним журналістам.

За його словами, головною основою успіху української контратаки може стати те, наскільки підрозділи зможуть спільно потренуватися перед початком бойових дій.

На думку очільника розвідувального центру Міноборони Естонії, нещодавно погода була сприятливішою для оборонних дій, а спостереження з повітря та авіаудари зараз ускладнені через низьку хмарність.

Він зазначив, що наступний тиждень навряд чи принесе дуже великі зміни на тимчасово окупованих територіях України. Гросберг вважає, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися 9 травня, проте він зазначив, що символічні дати характерніші для Росії.

Очільник розвідувального центру Міноборони Естонії розповів, що російські війська посилено готуються до можливого наступу, особливо в і Запорізькій та Херсонській областях, де оборонні споруди будуються за різними напрямками.

У Росії скасували заплановані на 9 травня військові паради у Бєлгородській, Курській, Брянській областях. Ймовірно, через страх ударів ЗСУ та скупчення техніки.

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Джерело: ERR

Війна в Україні, Естонія, ЗСУ, Україна-Росія
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