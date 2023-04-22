Берлін ухвалив рішення про масове видворення російських дипломатів – Bild

Німеччина ухвалила рішення про масове висилання російських дипломатів.

Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на заяву прессекретарки МЗС Росії Марії Захарової.

Вона назвала дії Берліна “ворожими” та пригрозила контрзаходами, заявивши, що Москва у відповідь також вишле німецьких дипломатів, “суттєво обмеживши їхню кількість в РФ”.

Bild пише, що у суботу, 22 квітня, з Москви до Берліна прилетів літак, який приземлившись о 9.10 ранку в аеропорту німецької столиці. Приблизно через три години, о 12.13 за місцевим часом, літак Іл 96-300 знову піднявся в повітря і, рушив у бік Москви.

Russian government IL-96 flight RSD898 from UUWW Vnukovo as arrived in EDDB Berlin. pic.twitter.com/eBys4H9725 — SIGINT Berlin (@DimoIntel) April 22, 2023

Представник військово-повітряних сил Німеччини у коментарі ЗМІ пояснив, що літак мав “дипломатичний дозвіл”. Однак він не надав жодної інформації про вантаж або пасажирів.

Неясно, чи могли на борту цього літака перебувати російські дипломати. Загалом, поки що невідомо, чи російських представникам лише повідомили про висилання, чи вони вже залишили Німеччину.

Наприкінці березня ЗМІ повідомляли про плани Берліна видворити з країни понад 30 російських дипломатів. У висновках органів безпеки йшлося, що підозрювані росіяни використовують свій дипломатичний імунітет, щоб незаконно вербувати німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та війська.

Джерело : Bild

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