Берлін ухвалив рішення про масове видворення російських дипломатів – Bild

Німеччина ухвалила рішення про масове висилання російських дипломатів.

Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на заяву прессекретарки МЗС Росії Марії Захарової.

Вона назвала дії Берліна “ворожими” та пригрозила контрзаходами, заявивши, що Москва у відповідь також вишле німецьких дипломатів, “суттєво обмеживши їхню кількість в РФ”.

Bild пише, що у суботу, 22 квітня, з Москви до Берліна прилетів літак, який приземлившись о 9.10 ранку в аеропорту німецької столиці. Приблизно через три години, о 12.13 за місцевим часом, літак Іл 96-300 знову піднявся в повітря і, рушив у бік Москви.

Russian government IL-96 flight RSD898 from UUWW Vnukovo as arrived in EDDB Berlin. pic.twitter.com/eBys4H9725

— SIGINT Berlin (@DimoIntel) April 22, 2023