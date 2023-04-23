Резніков обговорив посилення ЗСУ з міністром оборони Британії

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з очільником МО Великої Британії Беном Воллесом. Вони обговорили низку важливих тем, серед яких – посилення можливостей Збройних сил України.

Про це повідомив Олексій Резніков за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн, учасники якої надають військову допомогу Україні.

– Завжди приємно бачити свого колегу та великого друга України Бена Воллеса на зустрічі Рамштайн. Ми обговорили подальше посилення можливостей української армії, включаючи навчання наших військовослужбовців, – розповів міністр Резніков.

Нещодавно у Німеччині відбулася чергова зустріч у форматі Рамштайн, на якій обговорювали актуальні потреби України та допомогу військовим ЗСУ.

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