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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Військова, авіаційна й космічна промисловість: ЄС хоче заборонити транзит товарів через РФ

санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

В Європейському Союзі хочуть заборонити транзит багатьох товарів через територію Російської Федерації в 11 пакеті санкцій, який нині обговорюють у Брюсселі.

За даними Bloomberg, заборона на транзит поширюватиметься на технології та транспортні засоби, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною та космічною промисловістю. Проте не на всі товари запровадять заборону провозити транзитом через Росію на шляху до третіх країн.

Москва обходила обмеження на певний перелік підсанкційних технологій. Останні торгові дані свідчать про те, що сучасні чіпи та інтегральні схеми, розроблені в ЄС чи інших країнах, передають до Росії через треті країни, включаючи Туреччину, ОАЕ та Казахстан.

Інші дані свідчать, що низка держав ЄС, які межують з РФ, серед яких є Фінляндія та Естонія, помітили різке зростання торгівлі з країнами Центральної Азії. Товари, які продаються, часто йдуть транзитом через Росію, а інші залишаються у РФ чи реекспортуються з третіх країн.

Нові санкції можуть бути спрямовані проти танкерів та суден, які не включають навігаційні системи, що дозволяють відстежувати переміщення. Основна увага буде зосереджена на закритті лазівок та шляхів обходу чинних обмежень навіть через треті країни.

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Військова, авіаційна й космічна промисловість: ЄС хоче заборонити транзит товарів через РФ

Джерело: Bloomberg
Європейський Союз, Війна в Україні, Санкції проти Росії
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