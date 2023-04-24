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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Є дискусія, потрібен план перемоги: очільники МЗС країн ЄС обговорять подальшу підтримку України

Є дискусія, потрібен план перемоги: очільники МЗС країн ЄС обговорять подальшу підтримку України
Фото: Pexels

У понеділок, 24 квітня, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу планують обговорити плани, спрямовані на здобуття перемоги України над державою-агресором Російською Федерацією.

За даними Deutsche Presse-Agentur, очільники МЗС планують обговорити план дій ЄС щодо геополітичних наслідків війни Росії проти України та подій у Судані.

Зокрема, країна на північному сході Африки уже понад тиждень охоплена жорстокою боротьбою за владу, а західні держави евакують звідти своїх громадян.

Водночас на засіданні Ради ЄС з закордонних справ планують запровадити подальші санкції через порушення прав людини в Ірані та обговорити ситуацію в Сирії.

Іноземні журналісти стверджують, що в ЄС спалахнула внутрішня дискусія, яка стосується спільної закупівлі боєприпасів для України. Дипломати розповіли: Франція висловила позицію про те, що озброєння необхідно разом закуповувати за кошти Євросоюзу лише тоді, якщо всі компоненти створені в ЄС, щоб зменшити залежність від інших країн.

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Європейський Союз, Війна в Україні, Глави МЗС, Україна-ЄС, Франція
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