Перемога українців над російськими загарбниками буде спільною, але для цього необхідно продовжувати підтримку держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні за підсумками 23 квітня.

Він почав з подяки українським військовим, які зараз в бою, на позиціях чи бойових завданнях, особливо в Авдіївці, Мар’їнці, Бахмуті та на Лиманському і Сіверському напрямках.

– Важливо розуміти в кожному нашому місті, у кожному селі – всюди, де зараз більш-менш вже тихо, всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день: кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій. У щоденних боях! Будь ласка, прошу, шануйте це, – сказав він.

Президент закликав допомагати усім українським воїнам, коли це потрібно та підтримувати державу і оборону так, як це можливо.

Український лідер наголосив, що “наша перемога в цій війні буде спільною”.

– Усіх, хто її наближав. Усіх, хто воював і працював заради перемоги. Слава кожному українському герою! Слава нашому прекрасному народу, – сказав він.

Окремо Володимир Зеленський подякував рятувальникам, які залучені до ліквідації наслідків ворожих ударів.

Він окремо подякував та відзначив пожежників-рятувальників – сержанта Романа Світличного, сержанта Петра Бондаренка, старшого сержанта Олексія Інгульського, старшого прапорщика Олександра Іваненка, майора Василя Мельника та підполковника Віктора Кузьменка.

Президент також виокремив подяку для українських психологів в їх професійний день.

– Я дякую кожному й кожній, хто обрав саме цю професію та присвячує своє життя і власне свій час здоров’ю та спокою інших. Хоч би де ви працювали, хоч би коли працювали, хоч би за яких умов це відбувалося, сенс роботи психолога завжди шляхетний – допомогти. Дякую тим, хто допомагає нашим людям, – сказав він.

Володимир Зеленський нагадав, що починаючи з 1990-х років саме 23 квітня щорічно відзначається Всесвітній день книги та авторського права.

Президент наголосив, що сьогодні, коли мільйони українських людей перебувають у різних країнах, а українські діти живуть і вчаться в інших мовних та культурних середовищах – “особливо важливо, щоб через українську книгу українське бачення світу все це об’єднувало наших людей, зберігало звʼязок із домом”.

Український глава держави також анонсував “кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам – більше зброї”.

За його словами, майже щодня відбуваються відповідні комунікації з партнерами, а українська дипломатія має відповідні завдання.

– Наради, розмови, зустрічі. І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи. В абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота. І так правильно. Саме так це працює. Результат базується на підготовці, – сказав він.

Нагадаємо, українські військові в ніч проти 23 квітня успішно відбили штурми окупантів на Авдіївському напрямку, внаслідок чого росіяни втратили дві роти особового складу та 10 одиниць техніки.

Джерело : Офіс президента

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