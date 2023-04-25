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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Передають те, що знадобиться у найближчі тижні: США поки що не розглядають постачання F-16 Україні

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки поки що не розглядають постачання Україні багатофункціональних винищувачів F-16. Нині основну увагу США зосереджують на виділенні допомоги, яка буде необхідною у найближчі тижні та місяці.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у коментарі іноземним журналістам.

– Ви чули, як президент Байден говорив, що це наразі не розглядається. Ми нині зосереджені на можливостях, які, за словами українців, їм справді потрібні протягом найближчих тижнів і місяців, – зауважив він.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки стверджує, що влада США перебуває у постійному контакті з представниками України.

Кірбі зазначив, що питання потреб України обговорювалося на зустрічі у форматі Рамштайн, де учасники порушили тему посилення протиповітряної оборони та надання додаткових боєприпасів.

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Винищувач F-16, Винищувачі для України, Джо Байден, Джон Кірбі
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