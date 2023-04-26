Кремль розробив план “мирного” повернення під свій вплив країн Балтії – витік документів

Росія у 2021 році розробила довгостроковий план щодо посилення свого впливу в країнах Балтії на основі “м’якої сили”. Це випливає з документів, про які повідомило німецьке видання Tagesschau.

У документах йшлося не стільки про те, як Росія може повільно анексувати країни, а швидше про про стратегії отримання більшого впливу в країнах Балтії. Перш за все йшлося про запобігання розширенню присутності НАТО в Естонії, Литві та Латвії.

Водночас жодних планів військового тиску на країни Балтії саме у цих стратегічних розробках немає. У довгостроковій перспективі метою подавалося “відновлення” відносин між Росією і Литвою, Латвією та Естонією.

У Кремлі вважали принципово створити “громадські структури, фонди та неурядові організації” для просування співпраці з Росією. Пріоритетом у стратегії також оголошено збереження російськомовної системи освіти та запобігання знесенню радянських пам’яток.

Москва, очевидно, також розглядає енергетику як можливий політичний важіль щодо країн Балтії. Електромережі всіх трьох країн все ще тісно пов’язані з російськими. Однак ці три країни вже давно перебувають у процесі здобуття незалежності від російських енергоносіїв.

Одним із центральних пунктів усіх трьох кремлівських документів є НАТО. Йдеться про те, що військовий блок не повинен мати можливості закріпитися в регіоні на постійній основі, а також, що “створення баз НАТО” в Латвії та Литві має бути чітко недопущене.

Експерт з питань Балтії Кай-Олаф Ланг каже, що прагнення на початку 1990-х країн Балтії до незалежності у Кремлі досі сприймають як “геополітичне приниження”. Сам Путін називав розпад СРСР “найбільшою геополітичною катастрофою” минулого століття.

— Те, що Москва намагається до такої міри впливати на незалежні країни, вже свідчить про фантазії Путіна про велику силу, – каже Вольфганг Ішингер, колишній дипломат і багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки.

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що стратегічний документ Кремля її “не здивував”. Вона вважає документ автентичним. Що стосується енергетики, то її країна “зробить все, щоб якнайшвидше стати незалежною від Росії”.

Глава латвійського уряду Кріш’яніс Каріньш заявив, що його країна з моменту здобуття незалежності зіткнулася з тим, що Росія хоче розширити свої позиції в сусідніх державах. Але він наголосив, що Рига на міжнародному рівні активно виступає за ізоляцію Росії.

Стверджується, що документи були написані Управлінням з питань транскордонного співробітництва адміністрації президента Росії, завданням якого є розробка стратегій для сусідніх з Росією держав, в яких Москва хоче розширити свій вплив.

Джерело: Tagesschau

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