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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Україна отримає зброю вчасно для контрнаступу, 98% від обіцяного передано – Каволі

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Воїни Збройних сил України отримали понад 98% обіцяної для майбутнього контрнаступу бойової техніки. Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі у Конгресі США.

Він стверджує, що українські військові отримають необхідне озброєння від партнерів та союзників для початку наступу вчасно.

– Я дуже впевнений, що ми доставили матеріал, якого вони потребують. Ми продовжимо роботу, щоб підтримувати їхню діяльність, – зазначив Каволі.

Нещодавно президент Володимир Зеленський виступив з довгоочікуваною, що Збройні сили України готуються до контрнаступу, завдяки якому вдасться звільнити тимчасово окуповані міста та села. Глава держави висловив сподівання, що вже близько перемога у повномасштабній війні, розпочатій Росією.

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Джерело: Yahoo News

Війна в Україні, Військова техніка, ЗСУ
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