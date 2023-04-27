Україна отримає зброю вчасно для контрнаступу, 98% від обіцяного передано – Каволі

Воїни Збройних сил України отримали понад 98% обіцяної для майбутнього контрнаступу бойової техніки. Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі у Конгресі США.

Він стверджує, що українські військові отримають необхідне озброєння від партнерів та союзників для початку наступу вчасно.

– Я дуже впевнений, що ми доставили матеріал, якого вони потребують. Ми продовжимо роботу, щоб підтримувати їхню діяльність, – зазначив Каволі.

Нещодавно президент Володимир Зеленський виступив з довгоочікуваною, що Збройні сили України готуються до контрнаступу, завдяки якому вдасться звільнити тимчасово окуповані міста та села. Глава держави висловив сподівання, що вже близько перемога у повномасштабній війні, розпочатій Росією.

Джерело: Yahoo News

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