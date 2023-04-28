На понад 50% більше, ніж торік: скільки українців з Польщі приїхало додому на Великдень

За період з 1 до 16 квітня в Україну з Польщі заїхало 477,2 тис. українців. Цей період припадає на два останні тижні напередодні Великодня цьогоріч. Це на 54% більше, ніж минулого року. У 2022 році за два останні тижні напередодні Великодня, з 9 до 23 квітня, в Україну заїхало 309,9 тис. українців.

Відповідні дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Прикордонну службу Польщі.

– Зазвичай українці, які працюють у Польщі, масово їдуть до України тричі на рік – на Великдень, Різдво та наприкінці серпня, що пов’язано зі збиранням урожаю. Щоб подивитися, як змінюються плани українців за кордоном, ми обрали для аналізу двотижневий період напередодні Великодня. Звісно, у квітні минулого року небезпека відчувалася особливо гостро, і якщо у Польщу їхали переважно жінки й діти, то у зворотному напрямку до України поверталися здебільшого чоловіки, аби стати на захист країни, – розповіла директор департаменту рекрутаціїї Gremi Personal Анна Джоболда.

В агенції також кажуть, що цьогоріч упродовж тижня після Великодня, з 17 до 23 квітня, сумарно в Польщу заїхало навіть більше порівняно з минулим роком – 192 тис. українців, а у 2022 році – 148,9 тис. осіб.

– Ми пов’язуємо це з початком сезонних робіт. Якщо минулого року до Польщі їхали переважно з міркувань безпеки, то зараз причини змінилися – люди їдуть для того, щоб заробити гроші та повернутися в Україну. Восени цього року кількість запитів на роботу досягла довоєнних показників, – додала експерт.

Наприкінці весни найпопулярнішими сезонними вакансіями є робота в теплицях, ресторанній сфері, традиційно на упаковці м’ясної та рибної продукції. Також останнім часом зріс попит на працівників у сфері виробництва яхт.

Працюючи на простих роботах, які не потребують знання мови чи високої кваліфікації, можна розраховувати на зарплату близько $1 тис. на місяць, залежно від кількості робочих годин. Загалом на ринку працевлаштування змінилася тенденція, якщо минулого року вакансій для жінок майже не було, то цьогоріч роботодавці демонструють конкуренцію за працівниць з України.

Gremi Personal — міжнародне агентство з працевлаштування, що існує на ринку вже 14 років. Входить до топ-3 компаній із працевлаштування у Польщі, налічує 12 офісів у містах Польщі. Агентство спеціалізується на працевлаштуванні українців (90%) і жителів Середньої Азії та інших країн Східної Європи (10%).

Агентство щорічно працевлаштовує близько 20 тис. іноземних працівників для 350 підприємств на території Польщі. Виторг компанії становить близько 20 млн злотих на місяць – це 240 млн злотих або $50 млн 758 тис. на рік. Власник — Євген Кириченко, родом із Херсона. Кількість співробітників компанії налічує понад 300 людей, також переважно українців.

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