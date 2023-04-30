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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Росія, йди додому: президент Чехії розписався на техніці ЗСУ

Росія, йди додому: президент Чехії розписався на техніці ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел під час візиту до Києва розписався на військовій техніці Збройних сил України. Він висловив упевненість у перемозі України у війні, розпочатій Росією.

Водночас чеський лідер закликав країну-агресора Російську Федерацію відправлятися додому. Техніка, на якій Петр Павел залишив свій напис, вже скоро буде на фронті.

Петр Павел, який був начальником Генерального штабу чеської армії, зазначив, що знає, як це, коли готуєшся до відправки на передову. Він жестом він підтримав українських військових, попри те, що сам уже у відставці.

– Я знаю це почуття. Ваш підрозділ направляється на фронт, ти хочеш піти з ними, подавати особистий приклад. Як командир, я завжди підтримував своїх солдатів. Сьогодні – це вже не моя роль. Але я хочу надати їм (ЗСУ, – Ред.) сил і мужності, – зазначив президент Чехії.

Павел запевнив, що Чехія та підтримує Україну, та переконаний, що ЗСУ зможуть звільнити тимчасово окуповані території та повернути свободу.

– Ми з вами. Ви помститеся за полеглих, ви повернете собі свободу. Росія, йди додому, – наголосив Петр Павел.

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Фото: Петр Павел

Війна в Україні, Військова техніка, ЗСУ, Петр Павел, Україна-Чехія, українські військові, Чехія
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