Франція виділить ЗСУ потужний бронетанковий пакет: Зеленський про розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів з президентом Франції Еммануелем Макроном змістовну розмову, яка тривала понад годину, у межах постійного діалогу.

За даними Офісу президента, глава держави детально поінформував про ситуацію на фронті, перспективи її розвитку у травні та червні. Окремо Зеленський акцентував на першочергових потребах Сил оборони України.

Він подякував за вже надану Францією оборонну допомогу та домовився про додаткові рішення, які посилять потенціал України на полі бою.

– Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним силам потужного бронетанкового пакету, – заявив президент України.

Окрему увагу лідери приділили підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі, на якому мають бути ухвалені сильні й конкретні рішення, які стосуються гарантій безпеки, та започатковано процедуру запрошення України до НАТО.

Макрон і Зеленський обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами та консолідацію з їхньої підтримки української формули миру.

Джерело : Офіс президента

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