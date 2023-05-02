Понад 100 тис. людей залишили Судан, після того як 15 квітня розпочалися запеклі бої між протиборчими силами.

Ще 334 тис. осіб було переміщено в межах країни. Про це повідомили в Організації Об’єднаних Націй, пише BBC.

Чиновники попередили про “повномасштабну катастрофу”, якщо бойові дії не припиняться.

У столиці Судану Хартумі тривають бої між армією і воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF), попри перемир’я, яке мало почати діяти.

За даними Міністерства охорони здоров’я Судану, під час бойових дій загинуло понад 500 осіб і понад 4 тис. дістали поранення.

Речниця агентства ООН у справах біженців Ольга Саррадо повідомила, що 100 тис. біженців – це люди з Судану, громадяни Південного Судану, які повертаються додому, а також люди, які вже були біженцями в Судані, рятуючись від бойових дій.

Біженці також тікають через кордон Судану з Єгиптом на півночі й Чадом на заході.

У Хартумі закінчуються запаси їжі, води та електроенергії, а вкрай необхідна гуманітарна допомога, яку ООН доставила до Порт-Судану, стоїть на складах через заворушення.

Широкомасштабні мародерства означають, що немає безпечного способу доставити ці вантажі.

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ахмед аль-Мандхарі заявив, що медичні заклади в Хартумі зазнали нападу, а деякі з них використовуються як військові бази.

– На сьогодніш було зареєстровано близько 26 нападів на медичні установи. Деякі з цих нападів призвели до загибелі медичних працівників і цивільних осіб. Деякі з лікарень використовуються як військові бази, вони вигнали персонал, пацієнтів із цих медичних установ, – сказав він.

Координатор ООН із гуманітарних питань у Судані Абду Дієнг заявив, що понад два тижні боїв можуть перетворити гуманітарну кризу в країні на “повномасштабну катастрофу”.

– Ще до нинішньої кризи третина населення Судану, майже 16 млн осіб, вже потребувала гуманітарної допомоги. Близько 3,7 млн осіб уже були внутрішньо переміщеними особами, переважно в Дарфурі, – сказав він.

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