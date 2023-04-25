Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Громадян України успішно евакуювали із Судану до Єгипту – ГУР

Евакуація українців з Судану

ГУР спільно з Офісом президента і МЗС провели успішну рятувальну операцію з евакуації 138 мирних громадян – 35 жінок і 12 дітей – із столиці Судану Хартума.

– За умов безперервних боїв, недотримання режиму тиші, відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців – пілотів, техніків і членів їхніх родин, – повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Також серед евакуйованих – громадяни Грузії та Перу.

За даними української розвідки, наразі усі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту, їх забезпечено медичною допомогою, харчуванням і водою.

Українці вже мають візи та всі необхідні документи для швидкого повернення додому.

22 квітня військові змогли придушити спробу перевороту в Судані, проте не змогли назвати терміни завершення бойових дій.

15 квітня внаслідок сутичок між Збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) було пошкоджено щонайменше два літаки в аеропорту Хартума. Одне з повітряних суден належить українській авіакомпанії SkyUp Airlines.

Читайте також
Сутички в Судані. З’явились супутникові знімки аеропорту, де були пошкоджені літаки, зокрема і український
Громадян України успішно евакуювали із Судану до Єгипту – ГУР

Джерело: ГУР
Єгипет, Евакуація, МЗС України, Офіс президента, Розвідка, Судан
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти менше гинуть, бо чекають на контрнаступ ЗСУ – розвідка Британії
Втрати РФ
Не потребуємо дозволу РФ: Київ відреагував на заяву Угорщини про вступ до НАТО
МЗС України
Опрацьовуються маршрути та безпекові аспекти. МЗС працює над евакуацією українців із Судану
Громадян України успішно евакуювали із Судану до Єгипту – ГУР
Україна планувала удари по РФ до 24 лютого, але відмовилась на прохання США – ЗМІ
Громадян України успішно евакуювали із Судану до Єгипту – ГУР
Буданов про контрнаступ ЗСУ: Ми наближаємося до знакової битви
Війна в Україні, бої на фронті
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.04.2023)
Громадян України успішно евакуювали із Судану до Єгипту – ГУР
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.04.2023)
Громадян України успішно евакуювали із Судану до Єгипту – ГУР
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.04.2023)
Громадян України успішно евакуювали із Судану до Єгипту – ГУР
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (24.04.2023)
Громадян України успішно евакуювали із Судану до Єгипту – ГУР
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь