Громадян України успішно евакуювали із Судану до Єгипту – ГУР

ГУР спільно з Офісом президента і МЗС провели успішну рятувальну операцію з евакуації 138 мирних громадян – 35 жінок і 12 дітей – із столиці Судану Хартума.

– За умов безперервних боїв, недотримання режиму тиші, відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців – пілотів, техніків і членів їхніх родин, – повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Також серед евакуйованих – громадяни Грузії та Перу.

За даними української розвідки, наразі усі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту, їх забезпечено медичною допомогою, харчуванням і водою.

Українці вже мають візи та всі необхідні документи для швидкого повернення додому.

22 квітня військові змогли придушити спробу перевороту в Судані, проте не змогли назвати терміни завершення бойових дій.

15 квітня внаслідок сутичок між Збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) було пошкоджено щонайменше два літаки в аеропорту Хартума. Одне з повітряних суден належить українській авіакомпанії SkyUp Airlines.

Джерело : ГУР

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