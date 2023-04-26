Операція із порятунку продовжується. Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина

МЗС України в співпраці із іншими відомствами продовжує операцію із порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані. Наразі евакуйовано вже 91 громадянина.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Зазначено, що протягом 24-26 квітня дипломати евакуювали три групи громадян:

83 українців, 4 суданців й 51 іноземця (громадян Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс). 64 українці заявили про бажання повернутись додому. Вже сьогодні вони прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені до України.

іншу групу з п’яти українців вдалось сьогодні вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Зараз вони в безпеці;

ще трьох громадян евакуювали в координації з урядом Німеччини.

– Продовжуємо моніторити розвиток безпекової ситуації та вживати заходів задля гарантування безпеки наших громадян в Судані, – наголосив речник МЗС.

22 квітня Збройні сили Судану заявили, що змогли придушити спробу перевороту. Однак поки що військові Судану не можуть назвати термінів завершення бойових дій.

15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкої підтримки (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. Вони заявляють, що виступають проти чинного уряду і прагнуть встановити в країні демократію.

Джерело, фото: Олег Ніколенко

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