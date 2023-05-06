Ціни на газ в Європі впали до рівня липня 2021 року – FT

Ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня з липня 2021 року, коли РФ цілеспрямовано запустила енергетичну кризу на континенті.

За даними видання Financial Times, день тому Європейський бенчмарк TTF досяг мінімуму в €35,2 за мегават-годину. Це рівень, який останній раз спостерігався в липні 2021 року.

Тоді Російська Федерація почала вперше перекривати постачання енергоносіїв до Європи напередодні початку повномасштабної війни РФ проти України.

Нинішні ціни – майже в 10 разів нижче пікових значень, досягнутих минулого літа. Тоді Росія різко скоротила постачання газу до країн-членів Євросоюзу, через що бенчмарк TTF торгувався на рівні €340 за мегават-годину.

У виданні пояснюють зниження ціни на газ успішним проходженням зимового сезону (нині сховища заповнені на 60%), постачанням газу з альтернативних джерел і нарощуванням сектора відновлюваної енергетики.

Варто зазначити, що нинішні ціни на газ все ще досить високі в порівнянні з докризовим 2019 роком, коли TTF в середньому становив менше ніж €15.

Джерело : Financial Times

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