Нідерланди з союзниками обговорюють передачу Україні F-16 – Рютте
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час свого візиту до Бразилії заявив, що зараз тривають інтенсивні обговорення з низкою європейських країн і США щодо передачі Україні винищувачів F-16.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Марк Рютте зазначив, що дуже важливо допомогти Україні в цій боротьбі за свою свободу.
Підтримка України є для Нідерландів і Європи екзистенційним питанням, оскільки російське вторгнення поставило під загрозу західні цінності.
За словами Марка Рютте, якщо Путін переможе в Україні, то на цьому все не закінчиться. Населення Європи турбується за свою безпеку.
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який закликає країни сформувати групу для проведення мирних перемовин, заявив, що поставки зброї в Україну заохочують війну. Уряд США звинуватив у повторенні російської та китайської пропаганди.
Уряд Нідерландів разом зі своїми європейськими партнерами розглядає питання про передачу Україні сучасних винищувачів F-16.
– Ми інтенсивно обговорюємо з Данією, Великою Британією, деякими іншими сторонами в Європі, а також зі США питання про F-16, – сказав Рютте на брифінгу в Сан-Паулу.
Але спочатку необхідно досягти згоди між усіма партнерами, як це було зроблено в минулому перед постачанням Україні гаубиць PzH 2000 і танків Leopard, сказав він.
8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.Христина Гавриш, Юлія Захарченко