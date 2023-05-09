Нідерланди з союзниками обговорюють передачу Україні F-16 – Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час свого візиту до Бразилії заявив, що зараз тривають інтенсивні обговорення з низкою європейських країн і США щодо передачі Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Марк Рютте зазначив, що дуже важливо допомогти Україні в цій боротьбі за свою свободу.

Підтримка України є для Нідерландів і Європи екзистенційним питанням, оскільки російське вторгнення поставило під загрозу західні цінності.

За словами Марка Рютте, якщо Путін переможе в Україні, то на цьому все не закінчиться. Населення Європи турбується за свою безпеку.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який закликає країни сформувати групу для проведення мирних перемовин, заявив, що поставки зброї в Україну заохочують війну. Уряд США звинуватив у повторенні російської та китайської пропаганди.

Уряд Нідерландів разом зі своїми європейськими партнерами розглядає питання про передачу Україні сучасних винищувачів F-16.

– Ми інтенсивно обговорюємо з Данією, Великою Британією, деякими іншими сторонами в Європі, а також зі США питання про F-16, – сказав Рютте на брифінгу в Сан-Паулу.

Але спочатку необхідно досягти згоди між усіма партнерами, як це було зроблено в минулому перед постачанням Україні гаубиць PzH 2000 і танків Leopard, сказав він.

Джерело : Reuters

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