Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги на $1,2 млрд – AP

США нададуть Україні ще 1,2 млрд доларів довгострокової військової допомоги для зміцнення її протиповітряної оборони, оскільки Росія продовжує завдавати ударів по Україні безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на американських офіційних осіб.

Про новий пакет допомоги мають оголосити сьогодні, 9 травня. Гроші нададуть у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України.

Ці кошти будуть витрачені протягом найближчих місяців або навіть років для забезпечення майбутніх безпекових потреб України.

У рамках допомоги фінансуватимуться системи ППО HAWK, боєприпаси для ППО і безпілотники для протиповітряної оборони. Крім того, буде закуповуватися артилерія, ракети, отримання супутникових знімків.

Також гроші підуть на поточне обслуговування і запасні частини для різних систем.

Включно з цим пакетом США надали Україні майже 37 млрд доларів у вигляді військової допомоги з моменту повномасштабного нападу Росії у 2022 році.

Джерело : AP

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