На знак солідарності: у День Європи біля будівлі Єврокомісії підняли прапор України

У вівторок, 9 травня, біля будівлі Європейської комісії в Брюсселі підняли державний прапор України поруч зі стягами ЄС.

Про це поінформували в пресслужбі Єврокомісії, оприлюднивши фото та відео.

Саме сьогодні Євросоюз святкує День Європи. Підняттям прапора ЄС хотів наголосити на непохитній підтримці нашої країни.

Today, we are flying the Ukrainian flag in the heart of Europe. ????????????????

As we mark #EuropeDay, we reaffirm our unwavering support and solidarity to Ukraine and its people.

We stand by the Ukrainian people for as long as it takes.#StandWithUkraine

— European Commission (@EU_Commission) May 9, 2023