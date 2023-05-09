На знак солідарності: у День Європи біля будівлі Єврокомісії підняли прапор України
У вівторок, 9 травня, біля будівлі Європейської комісії в Брюсселі підняли державний прапор України поруч зі стягами ЄС.
Про це поінформували в пресслужбі Єврокомісії, оприлюднивши фото та відео.
Саме сьогодні Євросоюз святкує День Європи. Підняттям прапора ЄС хотів наголосити на непохитній підтримці нашої країни.
– Сьогодні ми піднімаємо український прапор у серці Європи. Відзначаючи День Європи, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і солідарність з Україною та її народом, – сказано в повідомленні.
Today, we are flying the Ukrainian flag in the heart of Europe. ????????????????
As we mark #EuropeDay, we reaffirm our unwavering support and solidarity to Ukraine and its people.
We stand by the Ukrainian people for as long as it takes.#StandWithUkraine
— European Commission (@EU_Commission) May 9, 2023
У Єврокомісії додали, що Європа підтримала Україну, коли РФ розпочала повномасштабну війну. І європейські партнери планують підтримувати нашу країну “стільки, скільки буде потрібно”.
– Європа була поруч з Україною, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Ми все ще там сьогодні. І ми будемо там стільки, скільки буде потрібно, – додали в Єврокомісії.
???????????????? Unshakeable unity and solidarity in support of Ukraine.
Europe was there for Ukraine when Russia launched its full-scale invasion in February 2022.
We are still there today. And we will be there for as long as it takes.#StandWithUkraine #EuropeDay pic.twitter.com/hSVro8GNNO
— European Commission (@EU_Commission) May 9, 2023
The flag of Ukraine flies proudly at the @EU_Commission on EuropeDay!#StandWithUkraine???????????????? pic.twitter.com/r1covtqV9h
— PiaAhrenkildeEU (@PiaAhrenkilde) May 9, 2023
Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в Україні 9 травня відзначатимуть День Європи. Цього дня українці вшановуватимуть історичну єдність європейців, “які знищили нацизм і переможуть рашизм”.
Вранці 9 травня до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що столиця України є “найкращим місцем для відзначення Дня Європи”.
8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.Христина Гавриш, Юлія Захарченко