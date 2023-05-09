На знак солідарності: у День Європи біля будівлі Єврокомісії підняли прапор України

У вівторок, 9 травня, біля будівлі Європейської комісії в Брюсселі підняли державний прапор України поруч зі стягами ЄС.

Про це поінформували в пресслужбі Єврокомісії, оприлюднивши фото та відео.

Саме сьогодні Євросоюз святкує День Європи. Підняттям прапора ЄС хотів наголосити на непохитній підтримці нашої країни.

– Сьогодні ми піднімаємо український прапор у серці Європи. Відзначаючи День Європи, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і солідарність з Україною та її народом, – сказано в повідомленні.

Today, we are flying the Ukrainian flag in the heart of Europe. ???????????????? As we mark #EuropeDay, we reaffirm our unwavering support and solidarity to Ukraine and its people. We stand by the Ukrainian people for as long as it takes.#StandWithUkraine — European Commission (@EU_Commission) May 9, 2023

У Єврокомісії додали, що Європа підтримала Україну, коли РФ розпочала повномасштабну війну. І європейські партнери планують підтримувати нашу країну “стільки, скільки буде потрібно”.

– Європа була поруч з Україною, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Ми все ще там сьогодні. І ми будемо там стільки, скільки буде потрібно, – додали в Єврокомісії.

???????????????? Unshakeable unity and solidarity in support of Ukraine. Europe was there for Ukraine when Russia launched its full-scale invasion in February 2022. We are still there today. And we will be there for as long as it takes.#StandWithUkraine #EuropeDay pic.twitter.com/hSVro8GNNO — European Commission (@EU_Commission) May 9, 2023

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в Україні 9 травня відзначатимуть День Європи. Цього дня українці вшановуватимуть історичну єдність європейців, “які знищили нацизм і переможуть рашизм”.

Вранці 9 травня до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що столиця України є “найкращим місцем для відзначення Дня Європи”.

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