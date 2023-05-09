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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

На знак солідарності: у День Європи біля будівлі Єврокомісії підняли прапор України

Прапор України біля будівлі Єврокомісії
Фото: Getty Images

У вівторок, 9 травня, біля будівлі Європейської комісії в Брюсселі підняли державний прапор України поруч зі стягами ЄС.

Про це поінформували в пресслужбі Єврокомісії, оприлюднивши фото та відео.

Саме сьогодні Євросоюз святкує День Європи. Підняттям прапора ЄС хотів наголосити на непохитній підтримці нашої країни.

– Сьогодні ми піднімаємо український прапор у серці Європи. Відзначаючи День Європи, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і солідарність з Україною та її народом, – сказано в повідомленні.

У Єврокомісії додали, що Європа підтримала Україну, коли РФ розпочала повномасштабну війну. І європейські партнери планують підтримувати нашу країну “стільки, скільки буде потрібно”.

– Європа була поруч з Україною, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Ми все ще там сьогодні. І ми будемо там стільки, скільки буде потрібно, – додали в Єврокомісії.

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в Україні 9 травня відзначатимуть День Європи. Цього дня українці вшановуватимуть історичну єдність європейців, “які знищили нацизм і переможуть рашизм”.

Вранці 9 травня до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що столиця України є “найкращим місцем для відзначення Дня Європи”.

Єврокомісія, Брюссель, День Європи, Прапор України, Україна-ЄС
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