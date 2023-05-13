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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вибори у Туреччині: У разі програшу, Ердоган пообіцяв передати владу мирним шляхом

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відповів на заяви свого головного суперника на президентських виборах, які відбудуться завтра, 14 травня, Кемаля Киличдароглу про те, що його уряд, у разі програшу, може не захотіти передати владу мирним шляхом.

В інтерв’ю Bloomberg, Ердоган заявив, що керівна партія і її союзники “вважатимуть будь-який результат голосування законним” і зроблять “все, чого вимагає демократія”.

Нагадаємо, кандидат у президенти Туреччини Кемаль Киличдароглу заявив, що чинний президент і його союзники демонструють небажання визнати результати виборів у разі перемоги опозиції.

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вибори президента, Реджеп Ердоган, Туреччина
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