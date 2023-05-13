Вибори у Туреччині: У разі програшу, Ердоган пообіцяв передати владу мирним шляхом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відповів на заяви свого головного суперника на президентських виборах, які відбудуться завтра, 14 травня, Кемаля Киличдароглу про те, що його уряд, у разі програшу, може не захотіти передати владу мирним шляхом.

В інтерв’ю Bloomberg, Ердоган заявив, що керівна партія і її союзники “вважатимуть будь-який результат голосування законним” і зроблять “все, чого вимагає демократія”.

Нагадаємо, кандидат у президенти Туреччини Кемаль Киличдароглу заявив, що чинний президент і його союзники демонструють небажання визнати результати виборів у разі перемоги опозиції.

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