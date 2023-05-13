Зброя для України: Швейцарія зробила крок до пом’якшення правил реекспорту

Швейцарія зробила крок до пом’якшення правил реекспорту озброєння швейцарського виробництва. У майбутньому це може відкрити шлях до його постачання Україні.

Як повідомляє Euronews, в обох палатах парламенту Швейцарії висловилися за внесення поправок до Закону про військові матеріали.

Такі зміни в майбутньому дозволять передавати Україні військову техніку швейцарського виробництва.

У Швейцарії діє суворий федеральний закон, що регулює реекспорт зброї та військових матеріалів. Так, зброя і боєприпаси не можуть бути передані країнам, у яких іде війна або які беруть участь у міжнародному збройному конфлікті.

Через таку правову ситуацію Швейцарія не дала дозволу Німеччині на постачання боєприпасів до зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які отримала Україна.

На зрушення в питанні реекспорту швейцарського озброєння натякнув і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Що пропонують у парламенті Швейцарії

За інформацією видання Swissinfo, після місяців відмови в реекспорті швейцарської зброї до України, парламентський комітет з політики безпеки рекомендував пом’якшити експортний контроль для військової техніки швейцарського виробництва, щоб підтримати вітчизняну оборонну промисловість.

Загалом комітет схвалив дві пропозиції вісьмома голосами проти п’яти. Одна з них передбачає зняття деяких обмежень на експорт озброєння “у виняткових обставинах і якщо це необхідно для забезпечення національної безпеки”. А друга пропозиція передбачає дозвіл на поставки до країн, які “віддані нашим цінностям і мають схожий зі Швейцарією експортний контроль”.

Згідно з пропозиціями, країни-покупці зможуть реекспортувати озброєння швейцарського виробництва через п’ять років після його придбання за певних умов. Передбачається заборона на реекспорт озброєння до країн, які грубо порушують права людини чи становлять небезпеку для цивільного населення.

Такі умови, наприклад, дозволять реекспортувати зброю швейцарського виробництва до України, але не в РФ.

Як інформує агентство AP, ухвалення цих двох пропозицій комітетом – Комісією з політики безпеки Ради кантонів Федеральних зборів Швейцарії (верхньої палати парламенту) було в основному процедурним кроком. Але воно підкреслило економічний та політичний тиск на швейцарських законодавців.

Аналогічна комісія з питань безпеки нижньої палати парламенту Швейцарії (Національної ради) висловила таку ж позицію ще в січні цього року.

Оскільки обидві комісії дали “зелене світло”, тепер може бути підготовлена відповідна законодавча ініціатива.

Очікується, що парламент Швейцарії розгляне законопроєкт у червні цього року. У разі його схвалення зміни до законодавства набудуть чинності не раніше 2024 року.

Крім того, поправки до законодавства можуть бути винесені на референдум, де останнє слово буде за швейцарськими виборцями.

Як відомо, принцип нейтралітету є одним із ключових у зовнішній політиці Швейцарії. Він полягає в тому, що країна не бере участі в збройних чи політичних конфліктах між іншими державами.

На початку березня уряд Швейцарії оголосив, що не змінюватиме свою політику щодо заборони реекспорту озброєння швейцарського виробництва до України.

Джерело: Euronews, Swissinfo

Джерело : AP

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