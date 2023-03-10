Березень, 10 в 17:49

Уряд Швейцарії не змінюватиме свою політику щодо заборони реекспорту озброєння швейцарського виробництва для використання в Україні.

Відповідна заява з’явилася на сайті Федеральної ради Швейцарії.

На засіданні 10 березня уряд розглянув питання про реекспорт третіми країнами військової техніки швейцарського виробництва і вирішив зберегти існуючу практику нейтралітету.

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– Це рішення ґрунтується на Законі про військове майно і на давній гуманітарній традиції Швейцарії як нейтральної держави. Федеральна рада віддана цінностям нейтралітету Швейцарії, – йдеться в заяві.

В уряді підтвердили, що протягом останніх 12 місяців отримували запити з Німеччини, Данії та Іспанії щодо реекспорту швейцарської військової техніки в Україну. Однак їх було відхилено.

– Традиція нейтралітету Швейцарії не означає байдужості до агресії РФ проти України. Саме тому Швейцарія неодноразово та рішуче засуджувала цю агресію, а також вимагала припинення бойових дій і виведення російських військ з усієї території України. Швейцарія також підтримує санкції Євросоюзу, – зазначається в заяві.

У швейцарському уряді нагадали, що країна дотримується принципу нейтралітету з моменту незаконного захоплення РФ українського Криму в 2014 році. Це один із ключових принципів у зовнішній політиці Швейцарії.

Згідно зі швейцарським законодавством, військовий експорт не дозволяється в країни, в яких іде війна або які беруть участь у міжнародному збройному конфлікті. Це стосується й України.

Водночас постачання військової техніки європейським оборонним компаніям залишаються можливими, оскільки такий експорт не порушує закон про нейтралітет.

Як відомо, від початку повномасштабної війни РФ проти України Швейцарія надавала нашій країні гуманітарну допомогу, відхиляючи запити на поставки озброєння.

Наприкінці лютого Швейцарія оголосила про плани надати новий пакет гуманітарної допомоги в розмірі близько $150 млн для України та Молдови.

Джерело: Уряд Швейцарії