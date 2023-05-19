Має намір і можливості: РФ може атакувати критичну інфраструктуру Заходу – Воллес

Країна-агресор Російська Федерація може планувати атаки на критичну інфраструктуру західних держав. Зокрема, для реалізації цих задумів вона має спеціальні підводні човни та кораблі-шпигуни.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі іноземним журналістам.

Він стверджує, що РФ має спеціальну військово-морську програму, яка спрямована на спостереження або атаку проти критично важливої інфраструктури своїх противників.

– У них є низка підводних човнів та інших одиниць обладнання, кораблі-шпигуни й усе інше, спеціально призначене для цих цілей, – наголосив Воллес.

Міністр оборони Великої Британії вважає, що сфера критичної інфраструктури країн Заходу зараз потребує захисту через можливу атаку Росії, яка розпочала повномасштабне вторгнення проти України.

Джерело : The Guardian

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