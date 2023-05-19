Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Має намір і можливості: РФ може атакувати критичну інфраструктуру Заходу – Воллес

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Країна-агресор Російська Федерація може планувати атаки на критичну інфраструктуру західних держав. Зокрема, для реалізації цих задумів вона має спеціальні підводні човни та кораблі-шпигуни.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі іноземним журналістам.

Він стверджує, що РФ має спеціальну військово-морську програму, яка спрямована на спостереження або атаку проти критично важливої інфраструктури своїх противників.

– У них є низка підводних човнів та інших одиниць обладнання, кораблі-шпигуни й усе інше, спеціально призначене для цих цілей, – наголосив Воллес.

Міністр оборони Великої Британії вважає, що сфера критичної інфраструктури країн Заходу зараз потребує захисту через можливу атаку Росії, яка розпочала повномасштабне вторгнення проти України.

Читайте також
Найгарячіші бої – за Бахмут і Мар’їнку: за добу на Донбасі відбулося 17 бойових зіткнень
Українські військові

Джерело: The Guardian
Бен Воллес, Війна в Україні, Велика Британія, Міноборони, Україна-Велика Британія, Чорноморський флот РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський: Наші пріоритети – додаткові системи ППО, ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя
Володимир Зеленський
Подоляк: Будь-які заяви про “замороження конфлікту” в Україні є фікцією
Має намір і можливості: РФ може атакувати критичну інфраструктуру Заходу – Воллес
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Не лише літаки: Кулеба назвав три ключові рішення, які Україна очікує від партнерів
Дмитро Кулеба
Пентагон переоцінив допомогу Україні на $3 млрд. На ці гроші можуть дати ще зброї
Пентагон
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Жахи полону: історія бійця ЗСУ, який побував у російських застінках
Має намір і можливості: РФ може атакувати критичну інфраструктуру Заходу – Воллес
Геть серп і молот: у Києві декомунізують щит Батьківщини-матері
Батьківщина мати
З тризубом і байрактарами! Які вишиванки популярні серед українців
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
Має намір і можливості: РФ може атакувати критичну інфраструктуру Заходу – Воллес
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь