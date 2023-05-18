Молдова більше не залежить від російського газу – прем’єр-міністр

Молдова більше не залежить від постачання газу з Російської Федерації, оскільки тепер країна повністю інтегрована в європейську енергетичну мережу.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Дорін Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті.

Він зазначив, що при цьому, на момент російського вторгнення в Україну Молдова на 100% залежала від постачання російських енергоресурсів.

– Молдові більше не потрібен російський газ, вона інтегрована як технічно, так і комерційно в європейську енергетичну мережу, — заявив Речан.

Також політик зауважив, що з початку російського вторгнення Молдова вдвічі збільшила свій військовий бюджет.

Раніше уряд в Кишиневі неодноразово звинувачував владу РФ у спробах дестабілізувати ситуацію в країні – зокрема йшлося про роботу всередині Молдови агентів російських спецслужб.

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