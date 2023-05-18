Молдова більше не залежить від російського газу – прем’єр-міністр
Молдова більше не залежить від постачання газу з Російської Федерації, оскільки тепер країна повністю інтегрована в європейську енергетичну мережу.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Дорін Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті.
Він зазначив, що при цьому, на момент російського вторгнення в Україну Молдова на 100% залежала від постачання російських енергоресурсів.
– Молдові більше не потрібен російський газ, вона інтегрована як технічно, так і комерційно в європейську енергетичну мережу, — заявив Речан.
Також політик зауважив, що з початку російського вторгнення Молдова вдвічі збільшила свій військовий бюджет.
Раніше уряд в Кишиневі неодноразово звинувачував владу РФ у спробах дестабілізувати ситуацію в країні – зокрема йшлося про роботу всередині Молдови агентів російських спецслужб.