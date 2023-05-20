Португалія готова тренувати українських пілотів і механіків – МЗС

Уряд Португалії вирішив приєднатися до коаліції винищувачів для України. Країна готова тренувати українських пілотів і механіків на бойових літаках західного типу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з очільником МЗС Португалії Жоау Гомешем Кравіньо та міністром оборони Еленою Каррейраш.

За даними МЗС, Дмитро Кулеба розповів у подробицях португальським партнерам про ситуацію на фронті, окресливши військові потреби України для ефективної оборони та контрнаступальних операцій.

Португалія підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі. Водночас сторони скоординували позиції в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі.

Міністри обговорили притягнення Російської Федерації до відповідальності за воєнні злочини проти України, зокрема, створення Спеціального трибуналу за повномасштабну агресію.

Водночас вони приділили особливу увагу формулі миру президента України Володимира Зеленського, розширенню кола підтримки, зокрема, через приєднання країн Глобального Півдня.

Джерело : МЗС

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