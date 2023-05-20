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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Португалія готова тренувати українських пілотів і механіків – МЗС

Португалія готова тренувати українських пілотів і механіків – МЗС
Фото: МЗС, Pexels

Уряд Португалії вирішив приєднатися до коаліції винищувачів для України. Країна готова тренувати українських пілотів і механіків на бойових літаках західного типу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з очільником МЗС Португалії Жоау Гомешем Кравіньо та міністром оборони Еленою Каррейраш.

За даними МЗС, Дмитро Кулеба розповів у подробицях португальським партнерам про ситуацію на фронті, окресливши військові потреби України для ефективної оборони та контрнаступальних операцій.

Португалія підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі. Водночас сторони скоординували позиції в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі.

Міністри обговорили притягнення Російської Федерації до відповідальності за воєнні злочини проти України, зокрема, створення Спеціального трибуналу за повномасштабну агресію.

Водночас вони приділили особливу увагу формулі миру президента України Володимира Зеленського, розширенню кола підтримки, зокрема, через приєднання країн Глобального Півдня.

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Джерело: МЗС
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Літаки
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
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