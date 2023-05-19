США запровадили санкції проти 71 компанії за підтримку Москви
Сполучені Штати внесли до чорного списку 71 компанію за підтримку Москви. Під санкції потрапили 69 російських організацій, а також по одній із Вірменії та Киргизстану.
Відповідний список компаній, проти яких запроваджені санкції, розмістили на сайті Федерального регістру США.
Санкції спрямовані на російський військово-промисловий комплекс, на газові та нафтові проєкти в Росії та Білорусі.
У Міністерстві торгівлі США повідомили, що ці обмеження розширюють дію експортного контролю щодо цих двох країн.
Серед російських компаній у списку такі організації, як Хабаровський суднобудівний завод, машинобудівна компанія Вітязь, Ульяновський механічний завод, Уральський завод цивільної авіації та низка інших компаній. Більшість підсанкційних компаній пов’язані з машино- й авіабудуванням, виробництвом озброєнь.
До чорного списку потрапила вірменська компанія Medisar, яка займається поставками хімічної сировини та реактивів, а також киргизстанська Tro.Ya, яка постачає електронне обладнання для промислової автоматизації, навігаційне обладнання, компоненти для телекомунікації.
Про нові санкції оголосили на тлі зустрічі лідерів G7 у Японії, де вони домовилися посилити обмеження проти Росії.