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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

США запровадили санкції проти 71 компанії за підтримку Москви

статуя свободи у США
Фото: Unsplash

Сполучені Штати внесли до чорного списку 71 компанію за підтримку Москви. Під санкції потрапили 69 російських організацій, а також по одній із Вірменії та Киргизстану.

Відповідний список компаній, проти яких запроваджені санкції, розмістили на сайті Федерального регістру США.

Санкції спрямовані на російський військово-промисловий комплекс, на газові та нафтові проєкти в Росії та Білорусі.

У Міністерстві торгівлі США повідомили, що ці обмеження розширюють дію експортного контролю щодо цих двох країн.

Серед російських компаній у списку такі організації, як Хабаровський суднобудівний завод, машинобудівна компанія Вітязь, Ульяновський механічний завод, Уральський завод цивільної авіації та низка інших компаній. Більшість підсанкційних компаній пов’язані з машино- й авіабудуванням, виробництвом озброєнь.

До чорного списку потрапила вірменська компанія Medisar, яка займається поставками хімічної сировини та реактивів, а також киргизстанська Tro.Ya, яка постачає електронне обладнання для промислової автоматизації, навігаційне обладнання, компоненти для телекомунікації.

Про нові санкції оголосили на тлі зустрічі лідерів G7 у Японії, де вони домовилися посилити обмеження проти Росії.

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США запровадили санкції проти 71 компанії за підтримку Москви

Війна в Україні, Санкції проти Росії, США
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